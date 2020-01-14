دبابات تدخل حي كافوري مع اقتراب انتهاء المدة المحددة للمتمردين

الثلاثاء 14 يناير 2020 كتب الخرطوم - محمد أمين دخلت دبابات حي كافوري بالخرطوم مع اقتراب انتهاء المدة المحددة من قبل الجيش للمتمردين.

وقال شهود عيان:”دوي أسلحة ثقيلة في منطقة كافوري بالخرطوم، حيث تحاصر قوات الجيش وقوات نظامية اخرى، القوات المتمردة داخل مقر جهاز الأمن”. وشهد حي كافوري، في وقت سابق من الثلاثاء، تبادل إطلاق نار بين عناصر المخابرات الذين رفضوا تسليم المقر للجيش وقوات الأمن. Advertisements ويأتي تعزيز قوات الجيش في المنطقة مع اقتراب مهلة 4 ساعات قدمها للمتمردين لإلقاء السلاح والاستسلام. وأفاد شهود عيان في العاصمة الخرطوم قبل دقائق عن سماعهم دوي إطلاق نار وقذائف شمال المدينة حيث يتحصن مجموعة من منتسبي جهاز المخابرات. وذكرت مصادر متطابقة عن محاصرة قوات الجيش والدعم السريع لمجموعة متمردة من عمليات جهاز المخابرات تحصنت في المبنى منذ صباح اليوم .

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