البرهان يشيد بتطورالعلاقات بين السودان والامارات 

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الثلاثاء 14 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن،عبدالفتاح البرهان، حرص السودان على ترقية التعاون المشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأعرب لدى لقائه وزير الدولة بالخارجية الاماراتية، أنور قرقاش ، اليوم ( الثلاثاء) عن تقديره للمستوى المتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين .
من جانبه أكد قرقاش، حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع السودان وتطوير اوجه التعاون في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية.
وأشار إلى أن زيارته للخرطوم ولقاءاته بالمسؤولين تاتي في اطار متابعة التطورات ودعم بلاده للسودان خلال هذه المرحلة.
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