إتهام خطير من "حميدتي" لـ"قوش".. هنا الحكاية كاملة

الثلاثاء 14 يناير 2020

ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها، أن عضو المجلس السيادى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يتهم الرئيس السابق للمخابرات السودانية صلاح قوش بتنفيذ مخطط تخريبى، وفى وقت سابق توجه محمد حمدان دقلو "حميدتى"، نائب رئيس المجلس السيادى فى السودان، اليوم الأحد، إلى عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا”، للبحث عن تسوية سلمية مع الحركات المسلحة.



ورفضت الجبهة الثورية، وهى أكبر فصيل مسلح، الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، حركة تحرير السودان – مناوى، وحركة العدل والمساواة”، الوثيقة الدستورية التى أفضت إلى هياكل السلطة الانتقالية، يقود حميدتى وفدًا رفيع المستوى، فى ظل تفاؤل كبير بإنجاز السلام، وفقًا لصحيفة باج نيوز السودانى.

وكانت السلطة الانتقالية، والحركات المسلحة توصلت الشهر الماضى إلى توافقات من شأنها إرساء السلام فى السودان بصورة مستدامة.

كما أفادت فضائية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن عضو المجلس السيادى السودانى الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أكد أنه سيتم الاحتفال فى جوبا بالسلام ووداع الحرب "اللعينة".