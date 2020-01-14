رئيس مجلس السيادة يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

الثلاثاء 14 يناير 2020

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم /الثلاثاء/ أوراق اعتماد سفراء كل من الدنمارك (السفيرة كارن ياولسن)، التشيك (السفير جان فوليك)، صربيا (يوجوسلاف ال جي فوكادينوفيتش)، بولندا (ميشال ميركو تشتسكي)، أستراليا (السفير جلين أندرو مايلز)، وفيتنام (السفير تران ثان كونق).



وأكد رئيس مجلس السيادة - خلال مراسم اعتماد السفراء، كل على حدة - حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة.

وأكد مدير عام مراسم وزارة الخارجية السفير صلاح الجنيد أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد كانت فرصة طيبة لإطلاع السفراء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاستثمارية في السودان، ولبحث سبل تطوير العلاقات في المجالات المختلفة.

وعبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات وفتح آفاق للتعاون المشترك بين السودان ودولهم.