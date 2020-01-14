إعتماد الفاتح باني وبرقو في لجان”كاف”

الخليج 365 : علم”باج نيوز” أنّ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف” اعتمد عضو اتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني مراقبًا، فيما تمّ اعتماد حسن برقو في اللجنة المنظمة للشان، واختير محمد جلال في لجنة الأندية والتراخيص.وقالت مصادر لـ”باج نيوز” أنّ خطاب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد إلى”كاف” أطاح بمأمون بشارة من التواجد في اللجان.

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