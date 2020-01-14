ضاحي خلفان يزف بشرى سارة للمصريين ويفجر هذه المفاجأة عن الجنيه!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان لسخرية واسعة من النشطاء، بعد أن ذكر في تغريدة له أن الجنيه المصري سيعادل الدولار خلال 10 سنوات.

وكتب “خلفان” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”2030 سيعادل الجنيه المصري الدولار الامريكي من حيث القيمة.”

التغريدة التي فتحت باب التهكم على خلفان المقرب من ولي عهد أبوظبي وسخر منه أحد النشطاء قائلا:”الجنيه يعادل الدولار والاجر بضع جنيهات” مشددا على أن سعر الصرف لا يعكس قوة الاقتصاد بالضرورة فهناك دول تقارب عملتها الدولار وتعيش الفقر متسائل “أين المنطق؟” في حديث خلفان.

الجنيه يعادل الدولار و الاجر بضع جنيهات ، سعر الصرف لا يعكس انه عندك اقتصاد قوي منتج و اكتفاء ذاتي بالظرورة .هناك دول لديها ال €و تعيش في فقر و دول تقارب عملتها ال $ وتعيش الفقر

اين المنطق؟

وكتب آخر ساخرا:”مع اني اتمنى لاخونا المصرين الخير بس في عهد السيسي في المشمش”

ودون ثالث في تغريدة لاذعة:”سياسي وعسكري اقتصادي أديب مفكر ومؤرخ ما عرفناك طويل العمر، بس سالفة ٢٠٣٠ هذي قويه وطويله على أخوانا المصريين هم يبون يزحلقون بلحه ٢٠٣٠ وأنت طويل العمر تقلهم بالعربي موعدنا ٢٠٣٠”