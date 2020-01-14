جنود أمريكيون يروون لحظات الرعب التي عاشوها في قاعدة عين الأسد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشرت شبكة “سي إن إن”, الإخبارية الأمريكية تحقيقا، عن تفاصيل القصف الإيراني الأخير لقاعدة عين الأسد الجوية في العراق، حيث تمكن فريقها من الوصول إلى المنطقة التي تعرضت للدمار واستكشافها.

واستعرض التحقيق، اللحظات الأخيرة التي عاشها الجنود الأمريكيون في القاعدة ومن بينهم “أكيم فيرغسون” الذي كان متمركزا في غرفة محصنة تحت الأرض عندما تلقى فريقه رسالة لاسلكية “تقشعر له الأبدان”، حسب وصفه، مفادها أن “ستة صواريخ باليستية إيرانية في طريقها إليهم”.

وقال الرقيب العسكري الأمريكي “أمسكت بسلاحي وأحنيت رأسي، وبدأت أغني لبناتي في رأسي… انتظرت متمنيا أن يقع ما سيحصل بسرعة”.

وأضاف “كنت مستعدا للموت بنسبة مئة في المئة”.

نجا فيرغسون سالما مع القوات الأمريكية الأخرى والمقاولين المدنيين في قاعدة الأسد العراقية، بعد وابل من الصواريخ الباليستية الإيرانية في صباح يوم 8 يناير.

كانت الضربة أوسع هجوم على قاعدة تضم قوات أمريكية منذ عقود. وقالت القوات إن عدم وقوع إصابات لم يكن سوى “معجزة”.