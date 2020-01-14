افتتاح مسلخ شاهين في مارس المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير التجارة والصناعة ولاية الخرطوم المكلف تاج الدين عثمان سعيد عن إنشاء مدينة صناعية للجلود بمنطقة الجيلي شمال العاصمة الخرطوم، بتمويل من منظمة الكوميسا، مشيراً إلى اكتمال عملية الدراسة والتخطيط في انتظار العمل الفني، وأوضح لدى مخاطبته الاجتماع الأول لمجلس الجلود للعام 2020م بالوزارة أمس، أن الهدف من قيام المدينة تقليل إهدار الجلود والاستفادة من مخلفات الذبيح الأخرى، وأضاف أن هنالك إهداراً غير طبيعي لتلك الموارد، ولو اهتمت الحكومة بالجلود فقط لوزعت اللحوم مجاناً للمواطن البسيط الذي يعاني حالياً من الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، وطالب بإنشاء مسالخ صغيرة بمواصفات حديثة من أجل الحفاظ على الجلود، بجانب تسهيل عملية جمعها.

من جانبه كشف وزير الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم، عصام عن وجود (14) مسلخاً بين حديث وتقليدي، تستقبل (1000) رأس يومياً من الماشية، يتم ذبحها بالطرق الرسمية غير التي تذبح خارج الإطار القانوني (كيري)، معلناً عن شروعهم في إعداد قانون يضع الضوابط اللازمة للسالخين داخل المسالخ، بجانب الالتزام بالمواصفات العملية لتقليل إهدار الجلود، مؤكداً تسلمهم عروضاً لإنشاء مسالخ جديدة لكنها توقفت بسبب حدوث اختلاف مع وزارة الصحة نتيجة لفرضها مواقع محددة تبعد (5) كيلو عن المواقع السكانية.

في سياق آخر كشف الأمين العام لمجلس الجلود هاشم فتح الله عن افتتاح مسلخ شاهين للحوم بمحلية كرري، بداية شهر مارس المقبل، بسعة تبلغ (1500) طن يومياً من اللحوم، وتوقع هاشم في حديثه لـ(آخر لحظة) أن يسهم افتتاح المسلخ في انخفاض أسعار اللحوم، بجانب تحقيق القيمة المضافة من الثروة الحيوانية، معلناً عن خطة إستراتيجية للمجلس للنصف الأول من العام الحالي.