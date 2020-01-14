الأمم المتحدة تدعو الأطراف المتنازعة في ليبيا الالتزام بوقف إطلاق النار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حثت الأمم المتحدة الأطراف المتنازعة في ليبيا، على الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن، ومنح الجهود الدبلوماسية فرصة للتوصل لوقف دائم للعمليات العسكرية والعودة للعملية السياسية.

القاهرة – سبوتنيك. قالت بعثة الأمم المتحدة العاملة في ليبيا، في بيان عبر تويتر اليوم الثلاثاء، “تحث بعثة الأمم المتحدة الأطراف على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن”. وتطلب منهم “إعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل لوقف دائم للعمليات العسكرية والعودة للعملية السياسية”.

وأجرى أمس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي في حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مشاورات منفصلة في موسكو مع الجانبين الروسي والتركي بهدف التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم. واستمرت المباحثات لأكثر من 7 ساعات.