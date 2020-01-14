دقلو يتهم قوش بالوقوف وراء تمرد هيئة العمليات

اتهم الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق معاش صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن بالتخطيط لاحداث تمرد افراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات.

ووصف في مؤتمر صحفي في جوبا كما ذكرت وكالة السودان للانباء قبل قليل بشأن توضيح الحقائق بأن ماحدث مخطط للفتنة مدروس يقف وراءه صلاح قوش عبر ضباط في الخدمة والمعاش ضمن مخطط الزحف الأخضر في مدني والمزمع يوم 18 الجاري وبالفوله ويوم 26 بالخرطوم.

ولم يستبعد وقوف ايادي خارجية خلف المخطط لكنه قال نحن لا نتهم الدولة الموجود بها صلاح قوش الذي يتوقع حصوله على وعود من بعض الجهات.

والقى بالمسئولية على قيادة جهاز المخابرات الذي تم توجيهها بجمع السلاح قبل ستة أشهر من هذه القوات واخلاء المواقع، فضلا عن التأخير في تسليم حقوقهم والتي تم الوفاء بها قبل أكثر من أسبوعين في حسابات الجهاز.

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وأكد ان الوضع مسيطر عليه تمامآ وهناك توجيهات صدرت للقوات التي تحاصر هذه المقار بعد اتصالات تمت مع مدير المخابرات دمبلاب الذي أكد انه سيتم جمع السلاح من هذه القوات وتتم محاسبتها.

وتحدث عن معلومات شبه حقيقية من خلال وجود النقرس. وتعهد الفريق دقلو بكشف الحقائق وقال لن نصمت وسنوضح كل الحقائق للشعب.

وحذر الثوار من عدم الوقوع في الفخ والانسياق وراء الفتنة، مناشدا الثوار بالابتعاد من مناطق الاحداث وترك الأمر للأجهزة الأمنية للمعالجة خاصة أن هناك مندسين ومنتحلين لصفة الدعم السريع.

وحول ما إذا كان سيعود الي الخرطوم قال الوضع تحت السيطرة وهو في اتصال مع القيادة، “لكن إذا دعت الأمور سارجع الي الخرطوم”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)