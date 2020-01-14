تحرك جديد لأفراد من هيئة العمليات خارج العاصمة الخرطوم

التاريخ: 14-يناير-2020
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أفادت مصادر ، بأن أفراد من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة قاموا بإقتحام حقول النفط بولاية غرب كردفان وإغلاق حقلي حديدة وسفيان .
وكانت الحكومة الانتقالية قد اعلنت اليوم الثلاثاء،على لسان الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح أن بعض المناطق بالعاصمة شهدت تمرداً لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع وأقامت بعض المتاريس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.
وأكد فيصل أنه “لم تحدث أي إصابات بين المواطنين والقوات النظامية حتى الآن، وأن تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية”.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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