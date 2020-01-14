إغلاق مطار الخرطوم لمدة خمس ساعات

التاريخ: 14-يناير-2020
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أعلنت سلطة الطيران المدني عن إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم لمدة خمس ساعات اعتباراً من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم بتوقيت السودان .
أوضح ذلك في تصريح ( لسونا) عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني مشيراً إلى أن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات والتى ستنتهي عند الساعه الثامنه مساء وذلك بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني والشركة القابضة لمطارات السودان ومطار الخرطوم، وقد تم اخطار هيئات الطيران الدولية وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية .
تجدر الإشارة إلى أن جهاز المخابرات العامه قد أوضح فى بيان له أن مجموعة من منسوبي هيئة العمليات قد اعترضت على قيمة المكافأة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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