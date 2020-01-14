حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع الإمارات

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : أخبار 38 مشاهدة عبر السودان والإمارات عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وذلك في أعقاب لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وفق قناة اسكاى نيوز Advertisements وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك عقب اللقاء الذى تم اليوم الثلاثاء بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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