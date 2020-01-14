قرقاش: الإمارات لديها إصرار كبير لتطوير العلاقة مع السودان

أعلن وزير المالية د.إبراهيم البدوي، أن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور محمد قرقاش.

تأتي في إطار اهتمام ومتابعة المسؤولين بالإمارات للأوضاع في السودان ودعم التحول الكبير الذي يحدث في البلاد، وقال البدوي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع قرقاش أمس.

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إن الإمارات ظلت تلعب دوراً مُهماً في دعم السودان قبل وأثناء وبعد الثورة، وأكد رغبة السودان في توثيق وتطوير علاقات البلدين إلى أرفع مراحل التعاون المتكامل، من جانبه قال قرقاش إن بلاده حريصة على متابعة التطورات ونجاح التجربة السودانية، وأضاف ما يجمع الإمارات والسودان كبير وكثير.

وبحسب صحيفة أخر لحظة أوضح قرقاش أن جدول زيارته التي تمتد ليومين يشمل لقاءات مع عدد كبير من قيادات السودان للتعرف على أوجه وكيفية دفع التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين، وقال إن حكومة الإمارات لديها إصرار كبير على تطوير العلاقة التاريخية مع السودان، وأضاف أن بلاده مدركة تماماً للظرف التاريخي الذي يمر به السودان حالياً، وأشار إلى أنها تُدرك جيداً أن تكاتف جهود أصدقاء وأشقاء السودان ضروري في هذه المرحلة، وأكد قرقاش إلتزام بلاده الكامل بنجاح انطلاقة السودان اقتصادياً وإقليمياً ليلعب دوره الطبيعي باعتباره أكبر وأهم الدول العربية.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)