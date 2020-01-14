حمدوك يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع الإمارات

الثلاثاء 14 يناير 2020

عبر السودان والإمارات عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وذلك في أعقاب لقاء جمع رئيس الورزراء السوداني عبد الله حمدوك ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش.



فقد أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بعد لقائه، الثلاثاء، بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جهته، قال قرقاش في تصريحات صحفية، إن بلاده تولي اهتماما متعاظما لدعم السودان في المرحلة الانتقالية.

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وأضاف أن الإمارات تتطلع لبناء شراكات في كافة القطاعات مع السودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح قرقاش أن زيارته للسودان تأتي في إطار التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض وفي إطار تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين ، مؤكداً حرص بلاده على مساندة السودان في كثير من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الانتقالية لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح قرقاش أنه بحث خلال زيارته الأوضاع في ليبيا، مبينا أن البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا ويؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية.