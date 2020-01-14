قرقاش: السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه

الثلاثاء 14 يناير 2020

وصف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، زيارته إلى السودان بالناجحة، قائلا "زيارة ناجحة إلى السودان الشقيق، حيث تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء."



وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، "لمست تقديرًا عميقًا للإمارات ومساندتها في هذه المرحلة بكل ما تحمله من تحديات".

وأكد في تغريداته، أن الخرطوم ستنتصر علي الظروف القاسية التي مرت بها خلال السنوات الماضية، قائلًا "السودان الجديد سينتصر على السنين العجاف بإرادة أبنائه وطموحهم إلى تشييد مستقبل أفضل".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية " علاقتنا مع السودان تاريخية وتتجذّر وتتجدّد في سعينا لبناء علاقة عصرية وشراكة متنوعة."

Advertisements

وأتم تغريدته قائلا : الجالية السودانية التي تبلغ مائة ألف مواطن سوداني تساهم في نهضة الإمارات وهي في بلدها الثاني، والتقدير الذي لمسته في الخرطوم للإمارات ولقيادتها انعكاس لهذا الجهد المشترك."

وكان الدكتور أنور قرقاش قد وصل الي العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، في زيارة رسمية للقاء عددا من المسؤولين بالدولة.

وعقد قرقاش جلسة مباحثات رسمية، مع رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي".

كما اجتمع قرقاش بوكيل وزارة الخارجية السوداني الصديق عبد العزيز حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة لبحث القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وشمال افريقيا.