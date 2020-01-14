« دقلو» في جوبا للانضمام لمفاوضات السلام

الثلاثاء 14 يناير 2020 توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي، رئيس وفد الحكومة إلى مفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جوبا، اليوم الثلاثاء؛ للانضمام إلى وفد مفاوضات السلام الجارية بدولة جنوب السودان، بين الحكومة والحركات المسلحة.

وكان في وداع دقلو في مطار الخرطوم وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال عمر، ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس.

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