البيت الأبيض يتعرض للسخرية واسعة بسبب تغريدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض على “تويتر” صورة علق عليها “أول تساقط للثلج في هذه السنة” إلا أن التغريدة لاقت العديد من ردود الأفعال على منصة التواصل.

التغريدة التي نشرها موقع البيت الأبيض على “تويتر” معلقا عليها بأنها أول تساقط للثلوج في هذا العام لاقت موجة من ردود الأفعال المندهشة.

حيث كانت تقارير الطقس مناقضة للتغريدة، وسكان المنطقة المجاورة للبيت الأبيض قالوا إن درجة الحرارة كانت -7 درجة مئوية على الأقل.

لتنهال جملة من التغريدات التي علقت على الصورة، فنشر حساب حمل اسمMolly Jong-Fast، صورة لتوزع درجات الحرارة حول واشنطن معلقا على الصورة بـ”مممم”.

ليعلق حساب آخر باسمHelen Kennedy، قائلا “إنها 54 درجة. هل هناك أي شيء لا تكذب فيه؟”.