عاجل: قوات من الدعم السريع تتوجه لموقع الأحداث بشارع المطار

الخليج 365:

قال الكاتب الصحافي عبد الباقي الظافر أن هناك مدرعات للجيش إنتشرت في شارع المطار وقوات للدعم السريع توجهت إلى موقع الأحداث، وأشار الظافر الذي تحدث لقناة لجزيرة نهار الثلاثاء أنه شاهد بعض المدنيين وهم يرفعون علم السودان.

من جانبه أكد مراسل قناة الجزيرة المسلمي الكباشي أن هناك أبعاد سياسية وراء حادثة تبادل إطلاق نار بين الشرطة وجنود من هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة في الخرطوم بحري. وقال المسلمي في مداخلة: (هناك من يصر على استبعاد هيئة العمليات في المخابرات من العمليات السياسية وأن بعض القوى تنظر بعين الخوف لمشروع إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية). وأضاف المسلمي أن التنافس يقوم على عدم رضا الحكومة المدنية من وجود مكونات عسكرية، وهناك سخط من المكون المدني على وجود المكون العسكري وقالوا إنه لم يحسم الأمور لصالح المكون المدني.

من جانبه ناشد تجمع المهنيين السودانيين لجان المقاومة وقوى الثورة عدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها. وأضاف التجمع أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة في أحياء كافوري والرياض والمطار وغيرها.