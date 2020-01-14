لافروف: اغتيال قاسم سليماني هو ذروة الأعمال الأمريكية غير المشروعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اغتيال سليماني هو ذروة الأعمال الأمريكية غير المشروعة وتجاوز كل الأطر القانونية والإنسانية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفى مشترك عقب محادثاته مع نظيره السريلانكى دينيش جوناديفاردن “بالطبع، تتويج أعمال واشنطن غير القانونية كان اغتيال قاسم سليماني، الممثل الرسمي للحكومة الإيرانية، الذي كان في زيارة رسمية لبلد مجاور، في العراق وهذا بالطبع، يتجاوز كل الحدود القانونية والبشرية الدولية”. سبوتنيك

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