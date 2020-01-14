الخارجية المصرية تكشف تفاصيل اجتماع واشنطن بشأن “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت وزارة الخارجية المصرية، أمس الاثنين، تفاصيل اليوم الأول لاجتماع واشنطن حول المفاوضات مع إثيوبيا بشأن “سد النهضة”.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا في الاجتماع، الذي عقد مساء الاثنين بوزارة الخزانة الأمريكية، برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوش، وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة”.

وذكرت أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي، تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدة ان ذلك أعقبه لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة.

وأضافت أنه خلال اللقاء المجمع، تم التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.