أردوغان يهدد حفتر بـ”تلقينه درسا” في حال واصل هجومه على العاصمة طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، هجوما على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، بعد رفض الأخير التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في موسكو، مهددا بتلقينه “الدرس اللازم” في حال واصل هجومه على العاصمة طرابلس.

قال أردوغان، في كلمة له، “حفتر وافق في البداية على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار ومن ثم رفض وهرب من موسكو”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأضاف: “مسؤولية توقيع حفتر على اتفاقية وقف إطلاق النار تقع على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفريقه من الآن فصاعدا”.

وأردف “المباحثات في موسكو إيجابية من حيث كشف الوجه الحقيقي لحفتر أمام العالم”، مضيفا “لن نتردد في تلقين حفتر الدرس اللازم في حال واصل هجماته على أشقائنا الليبيين والحكومة الشرعية في طرابلس”.