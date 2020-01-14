أردوغان يهدد باستئناف العملية العسكرية في شرق الفرات السوري!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستئناف العمليات العسكرية مجددا في شرق الفرات، في حال لم يلتزم الأكراد بوقف إطلاق النار.
وقال أردوغان، في كلمة له اليوم الثلاثاء، “سابقا كان النظام السوري يخترق وقف إطلاق النار ولكن حاليا الوضع مختلف”، مضيفا “منع أعمال العنف التي يمارسها النظام مسؤولية الجميع، وهذه المرة مصممون على إيقاف خروقاته في إدلب”، حسب وكالة “الأناضول” التركية.
كما هدد أردوغان باستئناف العمليات العسكرية التركية شرق الفرات، وقال “سنطلق العملية العسكرية مجددا في حال لم يتم الالتزام بوقف إطلاق النار”، مضيفا “ندرك أن الخطر لم يزول من خلال إبعاد التنظيم الإرهابي عن حدودنا”.
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