“تفاصيل خطيرة”… كيف اخترقت إيران أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية؟

الخليج 365:

يمتلك الجيش الأمريكي شبكة ضخمة من أنظمة الإنذار المبكر، التي يرجع تاريخها إلى حوالي نصف قرن، لكن التطور في تقنيات الصواريخ، يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءتها، خاصة بعد الهجوم الصاروخي الإيراني، على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

ونفذت إيران هجمات صاروخية على قاعدتين أمريكيتين في العراق، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، تسببت في حجم كبير من الدمار.

ورغم ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب الهجوم، إن أنظمة الإنذار المبكر الأمريكية كانت تعمل بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تقليل الخسائر.

وتقول مجلة “وايرد” الأمريكية إن إيران طورت صواريخ باليستية دقيقة، تستطيع أن تحدد أهدافها في محيط لا يتجاوز عشرات الأمتار، على بعد مئات الكيلومترات، مشيرة إلى أن عدم وقوع خسائر بشرية رغم دقة تلك الصواريخ، يؤكد أن الجيش الأمريكي علم بالهجوم قبل وقوعه.

ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك شبكة رادارات وأقمار صناعية، تستطيع رصد إطلاق أي نوع من الصواريخ الباليستية، من أي مكان حول العالم، مشيرة إلى أن ذلك مكن جنودها، بالقواعد العراقية، من استخدام الملاجئ، قبل سقوط الصواريخ.

ويقول خبراء عسكريون إن الهجوم الإيراني طرح الكثير من التساؤلات حول كفاءة نظام الإنذار المبكر الأمريكي، الذي يمثل خط الدفاع الأول للأمريكيين، ومدى قدرته على التعامل مع أنواع جديدة من الصواريخ، التي تم تطويرها بتقنيات متطورة، تجعلها أكثر قدرة على المناورة.

سبوتنيك