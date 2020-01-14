تمرد بعض منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات وإطلاق نار كثيف في الخرطوم بحري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت الدائرة السياسية التابعة لجهاز المخابرات، عمليات إطلاق نار مكثف،من قبل أفراد هيئة العمليات،معترضين على نقص حقوقهم المالية، وذلك بمقر الدائرة في ضاحية “كافوري”.

وأكد شهود عيان ل”صوت الهامش” أنهم شاهدو مجموعة من منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات، يطلقون الرصاص في الهواء بمقر الجهاز في كافوري، مشيرين إلى أن ضابط برتبة اللواء كان يتحدث مع المجموعة التي رفضت الإذعان للتعليمات وواصلوا في إطلاق النار العشوائي، وإغلاق طريق المحطة الحرارية بكافوري.

ونقلت المصادر أن إطلاق النار يعود لتمرد قوة تتبع لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة،حيث شهدت الدائرة السياسية عمليات إطلاق نار مكثف، فيما أغلقت السلطات عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة الخرطوم بحري، بجانب إغلاق شارع القيادة.

فيما وصلت مجموعة كبيرة من الجيش وقوات الدعم السريع بحسب شهود عيان لمقر الجهاز بهدف السيطرة على التمرد المحتمل لقوة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة.

وكان المجلس العسكري الإنتقالي، قبل حله أصدر قراراً بحل هيئة العمليات التابعه لجهاز والمخابرات العامة، وتخيير منسوبي القوة التي تقدر بأكثر من “10” الف مقاتل ما بين الإنضمام للجيش او الدعم السريع.