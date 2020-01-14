تركيا توجه “اتهاما خطيرا” إلى مصر وفرنسا بشأن “الأزمة الليبية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت تركيا، مصر وفرنسا وجهات أخرى لم تسمها بإذكاء العنف في ليبيا، من خلال تزويد قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بـ”جميع أنواع الأسلحة والمرتزقة من السودان وتشاد”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في حديث مع شبكة “CNN”، إن فرنسا تحاول إلقاء اللوم على تركيا بسبب الأزمة في ليبيا، مضيفا: “في الواقع، جهودنا ودعمنا لحكومة الوفاق الوطني هي التي حققت التوازن في الموقف والنتيجة هي وقف إطلاق النار”.

ودافع قالن، عن مشاركة تركيا في مفاوضات السلام الحالية، قائلا إن أنقرة جعلت شروط وقف إطلاق النار ممكنة، وأكد أن بلاده تدعم عملية الأمم المتحدة، وأن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا قام بعمل جيد.

وألقى المتحدث باسم الرئاسة التركية، باللوم على الجيش الليبي لـ”خرقه الاتفاقات مرة تلو الأخرى”، وحمله مسؤولية العنف في البلاد.

وأضاف: “كل شيء هش في ليبيا، وأنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجتمعوا لإنهاء العنف في البلاد”، لافتا “دعونا نعترف أننا لا نتعامل مع وضع مثالي”.