على عثمان محمد طه يرفض الحديث في التحقيق معه بنيابة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض القيادي بالنظام البائد، علي عثمان محمد طه، النائب الأوّل الأسبق للرئيس المخلوع، أمس الإدلاء بأيّ حديثٍ أثنائ التحقيق معه بمباني النيابة بوسط الخرطوم بحسب ما أوردت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء”.

وأخضعت نيابة الأموال العامة على عثمان محمد طه للتحقيقات بشأن مخالفة مالية في الدعوى المدوّنة ضده بمخالفة المواد”29″ من قانون الإجراءات المالية المحاسبية المتعلقة بتبديد الأموال العامة والصرف خارج الموازنة ونقل اعتمادات بطرقٍ غير صحيحة، والمادتين”177″ الفقرة”2″ و”92″ من القانون الجنائي المتعلقتين بخيانة الأمانة للموظف العام واستغلال السلطة والشاكي فيها منظمة العون الإنساني.

وأشار البلاغ إلى تجاوزاتٍ مالية تتعلّق بأموال عامة صرفت خارج الضوابط والقنوات الرسمية، وأنّ صرفها تمّ لصالح أفراد ومنفعة خاصة بطرق غير شرعية.

وكشفت صحيفة الجريدة بحسب مصادرها أنّ طه التزم الصمت في كلّ الأسئلة الموجهّة إليه من قبل ضابط برتبة ملازم أوّل وآخر برتبة نقيب، وضابط ثالث برتبة رائد.

وأعادت السلطات القيادي علي عثمان إلى محبسه في سجن كوبر بعد أنّ رفض التفوّه بأيّ إجابة على الأسئلة الموجّهة إليه.