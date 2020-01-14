شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت لجان مقاومة الصحافة شرق بالعاصمة الخرطوم، الاثنين، من ضبط بوكس محمل بملفات ومستندات ضخمة يشتبه بأنها لشركات بالنظام البائد خاصة بالذهب والبترول . وقالت مصادر مطلعة بأن لجان المقاومة ضبطت البوكس المحمل بالملفات في آخر محطة الصحافة شرق وتم تحويل وجهة البوكس الى نيابة الصحافة الجديدة وفتح بلاغ . وحضر عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان وعضو لجنة إزالة التمكين خالد نور الدايم عمر حيث تم تصديق العريضة من النيابة عبر وكيل النيابة مولانا عبد الرحيم الخير والتوجيه لفتح البلاغ بقسم الصحافة . وفتحت لجان المقاومة بلاغ بقسم الصحافة و بحضور لجنة تفكيك نظام الإنقاذ لمتابعة التحرى حول الواقعة ضمن عملها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ملفات ووثائق ضخمة محملة في بوكس بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.