أبو عنجة: نحاول الوصول إلى التشكيلة المثالية

أكد مجلس إدارة نادي المريخ أنّ التسجيلات الماضية تمت بنجاح، وقال المدير الرياضي للمريخ، خالد احمد المصطفى في تصريحات صحفية إن كل التعاقُدات تمّت بمُوافقة المدير الفني جمال أبو عنجة، الذي وقف بنفسه على مُستويات اللاعبين.

وفي خط الدفاع جدّد المريخ عقد قائد الفريق أمير كمال، الذي يلعب أكثر من دور في التشكيلة الأساسية للفريق، وتمثلت الرؤية المُستقبلية في تعاقدات المريخ بإضافة 3 لاعبين شباب لخط الدفاع هم: جدو الكومر، قلب الدفاع قادم من الأمل عطبرة، والظهير الأيمن وليد حسن، الذي كان يلعب لاتحاد مصراته الليبي، وقلب دفاع مريخ كوستي رامي كَرتيكِيلا، واختتم الفريق تدعيم

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الدفاع بضم الدولي الجامبي أنداو، وبحسب صحيفة الصيحة أضاف خالد أن المريخ في الدفاع يملك أيضاً كلا مصلاح نمر وحمزة داؤود، والظهيرين الأيسر والأيمن أحمد آدم والتاج يعقوب.

وفي الوسط المدافع جاء المريخ بلاعب الأمل العطبراوي الشاب أبو القاسم عبد العال ليصبح إضافة حيوية لكل من عماد الصيني ومحمد الرشيد وضياء الدين محجوب، وفي خط الهجوم ضم المريخ مهاجماً واعداً هو الريح حامد، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الممتاز حتى نهاية الدورة الأولي برصيد 7 أهداف، كما تعاقد مع مهاجم الخرطوم الوطني السابق ريشموند أنطوي، وبالمقابل أعار النادي مهاجميه الصادق شلش وخالد النعسان لكل من مريخ الفاشر والثقبة السعودي.

بينما أعار الظهير الأيسر محمود أم بدة للأهلي شندي، ورفض تجديد عقد الظهير الأيمن التاج إبراهيم، ومن جانبه قال المدير الفني للمريخ جمال أبو عنجة إن مساعي مجلس إدارة النادي كانت حقيقيّة لإعادة بناء الفريق مُجدّداً، ويبقى علينا الصبر الآن لصقل هؤلاء اللاعبين الجدد مع القدامى لنصل الى التوليفة النهائية في وجودهم والوصول بهم الى مرحلة الانسجام داخل الملعب، وأضاف أبو عنجة: ما ساعدنا على إنجاز ملف الانتقالات الشتويه هو أن المريخ مستقر إدارياً وفنياً الآن، ويبقى على جماهير النادي أن تواصل في فضيلة الصبر على اللاعبين الجدد وتشجيعهم في كل الظروف.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)