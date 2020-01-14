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وزير المالية يتمسك برفع الدعم

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 14-يناير-2020

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وزير المالية يتمسك برفع الدعم

 

أقر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم أحمد البدوي، أن الموازنة تُعاني من اختلال كبير جداً بسبب تأجيل رفع الدعم، وأوضح لدى مخاطبته منتدى الإصلاحات الاقتصادية نظمه مركز الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم أمس، أن الموازنة خصصت نسبة 34% للتعليم والصحة والدفاع بكل أفرعه والحماية الاجتماعية والإسكان والمرافق العامة من جملة المصروفات القومية البالغة ٧٠٠.٦٧٦ مليار جنيه.

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وبحسب صحيفة  آخر لحظة أشار إلى أن الدعم السلعي يستحوذ على 36% من مصروفات الموازنة، وأشار البدوي إلى أنه تم التوافق على الرفع التدريجي للدعم عن البنزين من مارس إلى منتصف السنة إضافة إلى رفع متدرج نهائي للجازولين يبدأ من سبتمبر إلى سبتمبر من العام القادم لتغطية العجز وتحسين المكتسبات وتقديم الدعم المباشر للمواطن.

ودعا إلى النظر بإيجابية لمقترحات الدعم المباشر التي أقرتها وزارة المالية.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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