سعد الدين حسن: هذه حقيقة انتقالي إلى سكاي نيوز

نفى المذيع المعروف ومدير مكتب العربية بالخرطوم سعد الدين حسن لمصادر، الشائعات المنتشرة في الفترة الأخيرة عن انتقاله للعمل في قناة (سكاي نيوز)، وعلق سعد الدين ضاحكاً على الأمر قائلاً: حقيقة لا أعرف حقيقة الأمر ولا مصدر الشائعة وكل ما حدث أنني تلقيت اتصالات مباركة من الزملاء عن أمر لا أعلم عنه شيئاً، وعن الحقيقة لا زلت في عملي في قناة العربية، ولم أتركها ولا صحة لكل ما ذكر.
يذكر بحسب صحيفة المجهر، أن سعد الدين عمل كمراسل ومدير لمكتب العربية الحدث، من مدة ليست بالقليلة وتميز في عمله الإخباري بالمذكورة خصوصاً في فترة الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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