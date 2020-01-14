هلال الفاشر يفاجيء الهلال بالنيجيري رابيو

التاريخ: 14-يناير-2020 فى : رياضة 188 مشاهدة أعلن الإطار الفني لفريق هلال الفاشر الطواريء للمواجهة المثيرة والمؤجلة التي تجمعهم مع الهلال وعقد النادي اجتماعاً أمس بقيادة مهدي الأمين وتم التأمين على رفع نسق الإعداد بقيادة المدرب النيجيري عزيز ادو والذي سيفاجيء الهلال بحسب صحيفة الدار، بالمحترف النيجيري الجديد رابيو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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