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المريخ يفاوض الصربي زلاتكو

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التاريخ: 14-يناير-2020

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المريخ يفاوض الصربي زلاتكو

كشفت تقارير صحافية أن نادي المريخ العاصمي السوداني قد دخل في مفاوضات جادة مع الصربي زلاتكو كرمبوتيتش، لتولي زمام الأمور الفنية على رأس الفريق الأحمر.

 

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وقاد الصربي فريق زيسكو الزامبي موسم 2017-2018، وقاد مازيمبي الكونغولي 2015م للتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا.

 

وبحسب صحيفة آخر لحظة، يقود ملف انتداب الناخب الصربي رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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