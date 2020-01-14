التاريخ: 14-يناير-2020
123 مشاهدة
كشفت تقارير صحافية أن نادي المريخ العاصمي السوداني قد دخل في مفاوضات جادة مع الصربي زلاتكو كرمبوتيتش، لتولي زمام الأمور الفنية على رأس الفريق الأحمر.
وقاد الصربي فريق زيسكو الزامبي موسم 2017-2018، وقاد مازيمبي الكونغولي 2015م للتتويج بكأس دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، يقود ملف انتداب الناخب الصربي رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يفاوض الصربي زلاتكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.