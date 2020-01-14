تستضيف المذيعتان ريان الظاهر ونجود حبيب بطل الفيلم السوداني العالمي (ستموت في العشرين)، الشاب مصطفى شحاتة، للحديث عن تجربته في الفيلم وبداياته في عالم السينما، إضافة إلى مواضيع درامية وسينمائية أخرى، وذلك بحسب صحيفة آخر لحظة، عبر برنامج مساء جديد الذي تقدمه قناة النيل الأزرق مساء اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطل (ستموت في العشرين) في قبضة نجود وريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.