الهادي الجبل يعود بثنائية أبوزيد والموصلي

يستعد الفنان الهادي الجيل لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة التي تجمعه بالشاعر قاسم أبوزيد، والموسيقار يوسف الموصلي من بينها أغنية (المواويل)، بالإضافة إلى أعمال أخرى تمجد ثورة ديسمبر المجيدة، وأغنية (ميلادك أشرق يا وطن) التي قدمها لأول مرة عقب ثورة أبريل.

يذكر بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه قال في حوار تلفزيوني سابق أنه لا يمانع في أن يردد الفنانون الشباب أغنياته، لكن بشرط تجويد الاداء وعدم تشويهها.

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وأضاف الهادي أن الفنان محمود عبد العزيز أجاد تقديم أغنياته بصورة رائعة، لأنه فنان متمكن وصاحب قدرات عالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)