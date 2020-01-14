القبض على متهمين في قضية غسيل أموال

واصلت دائرة مكافحة غسيل الأموال عملها للقبض على المتهمين بصرف شيك على حساب أحد البنوك تتجاوز قيمته المليار ومائة سبعة وتسعين ألف جنيه.

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وكشفت التحريات أن الشيك تم تقديمه في مبايعة لشراء (300) كرتونة لزيوت سيارات بواسطة أحد الأشخاص تم القبض عليه وإخضاعه للتحريات التي اعترف فيها بأنه استلم الشيك من آخر مقابل صفقة زيوت.

ونجحت المباحث بحسب صحيفة آخر لحظة، في توقيف (3) من تجار الزيوت بالسوق الشعبي بأم درمان، متورطين في الصفقة واستلام الزيوت التي تم العثور عليها، وتواصل المباحث عملها للقبض على كل المتورطين بعد تدوين بلاغات بالتزوير والاحتيال في مواجهة المجموعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)