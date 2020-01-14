المتحدث باسم الجيش السوداني لـ" اخبار الخليج 365": القوات النظامية تعمل على حسم الفوضى

الثلاثاء 14 يناير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن الجيش والقوات النظامية رفعت درجة الاستعداد القصوى ونشرت قوات كبيرة لحسم التفلتات وضبط الامن.



وأوضح في تصريح خاص لـ”اخبار الخليج 365” أن مجموعة تابعة لجهاز الأمن رفضت تسلم مستحقاتها المالية بعد تسريحها، حيث خرج بعضهم يطلقون الرصاص امام مقر جهاز الامن بوسط الخرطوم.

ووصف عامر متصدرا من تلك المجموعة بالسلوك المشين، التي تتطلب حسم الفوضى.