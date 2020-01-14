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الثلاثاء 14 يناير 2020
كتب
الخرطوم- محمد أمين
قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد الركن عامر محمد الحسن، إن الجيش والقوات النظامية رفعت درجة الاستعداد القصوى ونشرت قوات كبيرة لحسم التفلتات وضبط الامن.
وأوضح في تصريح خاص لـ”اخبار الخليج 365” أن مجموعة تابعة لجهاز الأمن رفضت تسلم مستحقاتها المالية بعد تسريحها، حيث خرج بعضهم يطلقون الرصاص امام مقر جهاز الامن بوسط الخرطوم.
ووصف عامر متصدرا من تلك المجموعة بالسلوك المشين، التي تتطلب حسم الفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الجيش السوداني لـ" اخبار الخليج 365": القوات النظامية تعمل على حسم الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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