حمدوك يعتزم زيارة مدينة الدمازين بولاية النيل الازرق قريبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعتزم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك زيارة ولاية النيل الأزرق في ثالث جولة له بمناطق خاضت نزاعا مسلحا مع السلطة المركزية في الخرطوم.

وزار حمدوك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دارفور في أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع للمنطقة منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهد حينها بإنهاء جذور الحرب الأهلية، كما زار مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان معقل الحركة الشعبية الخميس الماضي.

وقالت مصادر لـ”العين الاخبارية”: إن رئيس الوزراء سيزور مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق -جنوب شرقي السودان- خلال الأيام المقبلة.

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وتأتي الزيارة، بحسب المصادر ذاتها، في إطار جولة لجميع المناطق التي شهدت وتشهد نزاعات مسلحة في السودان، بالتزامن مع مفاوضات الحكومة مع حركات الكفاح المسلح في جنوب السودان.

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كما شهدت مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور مؤخرا، أحداث عنف راح ضحيتها العديد من المواطنين؛ ما دفع رئيس الوزراء لزيارتها أيضا، إضافة إلى زيارته مدينة شمال دارفور وعاصمتها الفاشر لبحث عملية السلام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتسعى الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة حمدوك إلى معالجة النزاعات من جذورها في هذه المناطق وذلك عبر إشراك أصحاب المصلحة وأخذ رؤاهم وتصوراتهم في عملية السلام.

ووقعت الأطراف السودانية يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة “إعلان جوبا” لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.

العين