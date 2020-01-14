شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت لجان مقاومة غرب كردفان أنها لن تساوم ولن تخالف وعدها للشهداء ولن تسمح لأي كائن أن يتشدق عليهم وذلك في إشارة لما راج عن رغبة منسوبي العهد البائد بتسيير مسيرة زحف بالولاية.

وقالت لجان المقاومة بغرب كردفان في رسالة

لوالي الولاية المكلف تلقت (التحرير) نسخة منها ( الاثنين 13 يناير 2020 م ) إن لجان المقاومة ظلت متابعة لتحركات فلول النظام البائد بالولاية وتصريحاتهم وهم يمرحون بدواوين الحكومة بالولاية ومن حر مال شعب الولاية يديرون أنشطتهم.

ولفتت الرسالة إلى أن حكومة الولاية لم تحرك ساكنا وكأنها تقف مساندة وداعمة لتحركات أصحاب الفتنة وزحفهم المزعوم .

وأشارت لجان المقاومة إلى أن جميع ولايات السودان تم تنظيفها من الفلول وأهل الفتنة إلا ولاية غرب كردفان التي يمرح فيها رموز النظام السابق كما يشاؤن. المادة السابقة الهلال يفتح ملف بلانتيوم تحت قيادة النقر المقالة القادمة حمدوك يعتزم زيارة مدينة الدمازين بولاية النيل الازرق قريبا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجان مقاومة غرب كردفان: نتابع تحركات فلول النظام البائد بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.