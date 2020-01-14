الهلال يفتح ملف بلانتيوم تحت قيادة النقر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يفتح فريق الكرة الهلالي عصر اليوم ملف مباراة بلانتيوم الزيمبابوي بمران على ملعب الجوهرة الزرقاء يشرف عليه المدرب الفاتح النقر الذي خلف صدقي في كابينة القيادة الفنية وسيشارك مع الفريق جميع اللاعبين في كشف الازرق.

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