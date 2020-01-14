تيبور ناجي يبدأ جولة تشمل 5 دول بالقارة الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدأ تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية جولة بالقارة السمراء، تشمل السودان وجنوب السودان و جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا اعتبارًا من الفترة من 15 إلى 29 يناير 2020.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس،، أن ناجي سيلتقي ضمن هذه الجولة بكبار المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجامعات المحلية، وخريجي برامج وزارة الخارجية لتبادل الدبلوماسية.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الزيارة ستركز على أهمية تعزيز الحكم الرشيد والمؤسسات الديمقراطية، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين، ومكافحة الفساد، وإقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى.

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وأوضحت أن رحلة مساعد الوزير تهدف لتسليط الضوء على التزام الولايات المتحدة بإشراك شباب إفريقيا، وإلى الترويج لمبادرة الشراكة بين الجامعات، وهو برنامج جديد يهدف إلى تعزيز العلاقات وتشجيع التعاون بين الجامعات الأمريكية والجامعات الإفريقية.

وتابعت المتحدثة الامريكية قائلة، إن الزيارة ستركز على الذكرى العاشرة لمبادرة القادة الأفارقة الشباب، وهو برنامج يشرك الجيل القادم من القادة في القارة من خلال تسهيل الاتصالات مع أقرانهم في الولايات المتحدة وعبر إفريقيا.