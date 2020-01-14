بل البرد حاااار.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] الصديق الديمقراطي اكرم زكي كتب ولحن كورال بعنوان جزارة الفريق

] تناول فيه طبقات كوز الله التي بدأت تظهر في المجتمع السوداني

] تلك التي قسمت الشعب السوداني لثلاث طبقات

] طبقة العندهم وما بهمهم

] وطبقة الما عندهم والعندهم ما دايرينهم

] وطبقة ما دونهما رعاع

] والطبقة الاخيرة دي طبقة كسارين التلج من اهل النفاق الذين يقتاتون من فضلات مؤائد العندهم العملوها من موارد الشعب

] وما اكثر اهل هذه الطبقة

] منهم البطلع بضلعة شحمااانة

] ومنهم البطلع بعضمة فرخة ويطمع في خروف محشي وينافق في سبيل الوصول لمطامعه

] جسّد اكرم ذلك في كورال جزارة الفريق الذي قال فيه

] يا جزارة الفريق يا اللحمك للحي القدامنا

] يا الدمك رشانا

] الجلافيط للكلاب ] والعضام قدام الباب ] واللحم للبيتو عالي وما بتخبت ليهو باب ] ايها الناس ] شوف اكرم ده ابدع كيف حينما قدم الجلافيط للكلاب ] كلاب النفاق ] ثم رمي بالعضام قدام الباب للكلاب بتاعة الحي ] وارسل اللحم للبيتو عالي وما بتخبت ليهو باب ] جرس ورموت يا شيخنا ] ولكني ارى الابداع في الجلافيط التي القاها الحبيب اكرم قبل العضام واللحم ] اليومين دي الكيلو بخمسمية وجلافيط ساااااي ] سنعود لباقي القصيدة ] لان المجال مجال نجم ساحلي وزناطير ] أيها الناس ] ملح الرياضة هي المداعبات البريئة ] وعندما يتعلق الامر بالوطن ] تبقى الحصة وطن ] بصراحة الحكم ظلم الزناطير ظلم الحسن والحسين ] لانو قون الدمازين اوف سايد وااااضح ] الدمازين لما جاب القون علي الطاير كان اقرب لاعب للشبكة ] وما كان معاهو اي مدافع تونسي ] عشان كده كان علي الحكم احتساب التسلل والغاء هدف النجم التعادلي ] وده ما المهم ] المهم انو الجريف اتشطب عشان ما قطع الكورة من امام مهاجم الفريق الاماراتي الجا منها القون الكتل الزنطور ] يبقى الدمازين الدخلها عديل ده ما بعيد كردنة يقدمو للمحاكمة تحت المادة ١٣٠ جنائي ] القتل العمد ] ياخ ده جاب للزناطير موت الضان ] وبل البرد ده حاااااااار ] المهم ] بلاتينيوم عندو نقطة ] وعندو كورتين ] واحدة في بلدو وواحدة في تونس ] يعني حايطلع من الهيصة دي فقط باربع نقاط Advertisements ] نقاط تونس دي ناس بلاتينيوم قنعانين منها ] قالوا كده في موقع النادي بتاعهم ] غايتو يشيلوا تلاتة نقاطهم الفضلت ليهم دي ويتخارجوا ] ولكن ] على الزناطير الاستعداد للمحاولة رقم واحد وتسعين نحو لوح الشرف الافريقي ] ما تقنعوا يا روشا من الاميرة السمراء ] قبل كده كردنة قال الهلال حايجيب الاميرة السمراء السنة دي ] والراجل صدق ] لانو جاب فطومة اختي ] اسمر اميرات افريقيا ] يا ناس ] كردنة وعد بحافز للبدخل قون ] دحين الدمازين ده ما بستحق الحافز ده؟ ] بالذات كردنة ما حدد القون بي وين ] أيها الناس ] التسجيل في لوح الشرف الافريقي حصري على الفرق الكبيرة ] راجعوا السجل بتاع لوح الشرف ] ترجي اهلي مريخ مازيمبي واندية من هذا القبيل ] كلو سنة الهلال يسأل لوح الشرف الافريقي ] انا اسمي مكتوب؟ ] وتأتي الاجابة التي لم ولن تتغير ابداً ] امشي العب بعيد يا ود ] أيها الناس ] إن تنصروا الله ينصركم ] أها ] نجي لي شمارات والي الخرتوم ] كان شفت يا والينا ] مراجعة شارات المرور وردم حفر الشارع وتكثيف وجود ناس المرور بحل الزحمة الفينا سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال في البرد ده البتبلة بموت والى لقاء سلك

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