توقعات بتخطي الدولار لحاجز الـ(مائة) جنيهاً

الخليج 365 : سجَّلَ سعر الدولار ارتفاعاً مضطرداً بالسوق الموازي (الأسود)، وتراوح سعره يوم أمس (الإثنين) مابين (90 ـ 95) جنيهاً للبيع، وتوقع متعاملون بالسوق أن يواصل الدولار ارتفاعه ويتخطى حاجز الـ(مائة) جنيه، وربما يصل لـ 110 جنيهات، في غضون أيام. وقال متعامل بالسوق الموازي – فضل حجب اسمه- إنَّ سعر بيع الدولار تراوح مابين (90ـ95) جنيهاً، بينما بلغ سعر الشراء (90) جنيهاً، وأضاف في حديثه لـ(التيار) أن سعر الدولار سيتجاوز المائة جنيه قريباً، ووصف حركة التعاملات بالسوق بالعادية وبرر ذلك لحاجة المسافرين للعملات الحرة، مشيراً إلى أنه لا يمتلك مبرراً للارتفاع في أسعار الدولار. المادة السابقة صاحب معرض سيارات يدهس 8 من افراد الشرطة بالازهري لهذا السبب… المقالة القادمة السعي لترقيع الموازنة المهترئة

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