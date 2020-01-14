تضارب الأنباء بشأن وصول باخرة قمح إلى ميناء بورتسودان

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الخليج 365 :
تضاربت الأنباء بشأن وصول باخرة تحمل (43) ألف طن من القمح إلى ميناء بورتسودان قادمة من دولة بلغاريا.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الباخرة وصلت إلى المياه الإقليمية إلا أنها لم تربط بالميناء حتى صباح اليوم (الثلاثاء).
وأمس الاثنين، أعلن البنك الزراعي السوداني، وصول باخرة قمح تحمل (43) ألف طن من القمح لميناء بورتسودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن مدير عام البنك عبد الماجد خوجلي، وصول باخرة قمح وشروعها في إجراءات التخليص.
فيما أوضحت المصادر لـ (باج نيوز)، أن الباخرة وصلت بالفعل إلى المياه الإقليمية لكنها لم تربط بالميناء ولم تبدأ في إجراءات خاصة بالموانئ.
وألمحت إلى وجود مشاكل مع الشركة التي قامت باستيراد القمح تتمثل في عدم ايفاء الحكومة بالمقابل المالي.
ويعاني السودان من نقص مريع في مخزونه الإستراتيجي من القمح بسبب شح موارد النقد الأجنبي.
وتحاول الحكومة الانتقالية بناء المخزون بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص.
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