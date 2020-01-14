جامعة افريقيا العالمية تكشف عن المبلغ المستلم من النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضحت جامعة افريقيا العالمية ان حكومة السودان مثل غيرها من الدول المؤسسة وبعضويتها بمجلس الأمناء ظلت تفي بالتزاماتها تجاه الجامعة منذ منتصف السبعينات بصفة راتبة وهو يدخل حسابات الجامعة بصورة منتظمة.

وقالت الجامعة في توضيح صحفي بحسب(سودان برس)، أن المبلغ الذي استلمته الجامعة مجاز من قبل حكومة السودان في ميزانية العام 2019م فقط( خمسين مليون جنيه) وليس مليار، بتدفق شهري بمبلغ (4،1) مليون جنيه سوداني.

واوضحت ان ذلك يأتي المبلغ عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويودع في حساب الجامعة ببنك السودان وليس (أربعمائة مليار).

وأبانت ان هذا المبلغ أجيز في اجتماع مشترك لمجلس الجامعة واللجنة المالية والتي في عضويتها وزير المالية ومحافظ بنك السودان المركزي وأمين ديوان الزكاة ووكيل التعليم العالي وآخرون.

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واوضحت الجامعة أن مبلغ ال(4،1) مليون جنيه سوداني اذا مانسب لجملة تعويضات العاملين بالجامعة بالمكون المحلي يساوي فقط 40% بينما لو جمعت تعويضات العاملين بالمكون المحلي والأجنبي لايتجاوز الـ 4%.

واشارت الجامعة الى ان مواردها الذاتية للجامعة تسهم بنسبة 77% من الميزانية التشغيلية والتي تشكل تعويضات العاملين نسبة ضئيلة منها.

وكان عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح قد صرح للاعلام قائلاً ( أن أكبر دعم لمؤسسة تعليمية في الدولة كان لصالح جامعة افريقيا العالمية بمبلغ(400) مليار جنيه سنويا من وزارة المالية).