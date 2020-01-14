الخليج 365 : يعقد معهد بحوث الصمغ العربى ودراسات التصحر بجامعة كردفان السمنار العلمي الأول للعام 2020م الثلاثاء 14ينابر بعنوان الصمغ العربي أكثر من مستحلب أو مضاف ما هي الدورس المستفادة من تطبيقاته البايولوجية، يقدمه د. أحمد آدم حسن مبعوث الجامعة للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بقاعة الوسائط بمجمع الوسط بجامعة كردفان،وأكد د. منير إلياس مدير معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن كافة الترتيبات والاستعدادات اكتملت لانطلاقة فعاليات السمنار،وأضاف أنه يحمل أشياء مهمة في استخدمات الصمغ العربي في المجالات التطبيقية، وأبان أهمية الصمغ العربي للسودان والعالم ودخوله في العديد من الصناعات،ودعا جميع الجهات ذات الصلة للمشاركة في السمنار وإثراء النقاش. المادة السابقة تفاصيل مثيرة جديدة.. قضية لاعب المريخ الجديد تصل إلى الفيفا المقالة القادمة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم الثلاثاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد بحوث الصمغ العربي يعقد السمنار الأول بالثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.