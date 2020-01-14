نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستدعي “عصام أحمد البشير” بشأن تحويل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استدعت نيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رئيس مجمع الفقة الاسلامي السابق عصام أحمد البشير, في بلاغات مدونة ضده بغسل الاموال وتمويل الارهاب .

وقالت مصادر مطلعة بحسب ( كنداكة نيوز) ان نيابة غسل الاموال استدعت عصام ,الإثنين, وتحرت معه لأكثر من (3) ساعات حول تحاويل مالية بلغت (680) ألف يورو, قام بتحويلها من حسابة الشخصي بأحد البنوك بالخرطوم إلى حسابه ببنك في تركيا .

وفي وقت سابق, دونت نيابة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال ضد عصام, وحجزت ارصدته في البنوك التجارية وحظرته من السفر. المادة السابقة غرق اللنش هوشيري…. التفاصيل الكاملة لـ(المأساة) المقالة القادمة احتيال باسم القرءان.. بقلم اسماء محمد جمعة

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