قرقاش بالخرطوم في اجواء ملغومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى اجواء ملغومة وعدم ارتياح لدى الكثيرين حط بالخرطوم نهار الاثنين وزير الدولة بالشؤون الخارجية الاماراتى السيد انور قرقاش فى زيارة رسمية معلن عنها من قبل ، وكان للزيارة ان تكون عادية وفى اطارها الطبيعى لو انها جاءت فى غير هذا الوقت الذى يشهد توترات عديدة فى الساحة المحلية اضافة الى ماتموج به الساحة من ارتباك جراء التطورات الاخيرة فى العراق والمواجهة بين إيران وامريكا وكون دول الخليج ومنها الأمارات ساحة متوقع ان تجرى الحرب فيها حال تدحرجت الاوضاع الى الاسوأ وارتكب ترامب حماقة من حماقاته المعروف بها.

الوزير الاماراتى يصل الخرطوم وهو مواجه بشكوك لدى الكثيرين عن دور قذر تلعبه بلاده ضد اكمال التحول الديموقراطى فى السودان ومايدور فى الساحة علنا من تدخلات مرفوضة من الأمارات فى تفاصيل الشأن السودانى الخاص وما اسفرت عنه هذه السياسة الاماراتية من اعاقة لتقدم بلادنا واستقرارها ، ولابد من الاشارة هنا الى الزيارة التى قام بها الفريق حميدتى الى الأمارات سرا وقضى هناك ثلاثة أيام برفقة كبار مستشاريه وجنرالاته والتخوف من ان تكون زيارة قرقاش هذه لاكمال بعض الملفات مع القادة هنا سواء المكون العسكرى أو المدنى فى الحكم وخارجه على السواء خاصة بعد شيوع انباء عن تآثير اماراتى مباشر على ساستنا – حميدتى والصادق المهدى وعرمان نماذج – وايضا ما يتم تداوله بكثرة عن ارتباط ملف الجنود السودانيين فى اليمن بالامارات وسعيها للتحكم فى هذا الملف وما قيل عن محاولتها انهاء التناول لهذا الموضوع بعيدا عن التنسيق معها ومايتردد عن عتبها على حمدوك فى قوله ان جنودنا باليمن خمسة الف وسوف يتم سحبهم وهو ما ترى فيه ابو ظبى تجاوزا مقصودا من حمدوك لها وربما لهذا كان يشير الامين السياسى للمؤتمر الشعبى الأستاذ إدريس سليمان فى حديثه قبل اسبوعين تقريبا عن دولة صغيرة تسعى للتحكم فى القرار السودانى وتتدخل فى شأننا الداخلى وذهب الى ابعد من ذلك وهو يتهمها بالتآمر على السودانيين وقوله انها انشأت مركزا للتجسس على مكالمات المواطنين فى قلب العاصمة الخرطوم فى انتهاك واضح وصارخ للسيادة وقد فهم الجميع انه يقصد الأمارات التى انزعجت من ذلك فطار اليها حميدتى سرا وهاهو قرقاش يحط بالخرطوم عله يجد معالجات لهذه الخربشات التى ستشوه وجوههم ان كثرت ، ولايمكن الحديث عن الجو السلبى المثار ضد الأمارات فى بلادنا دون الاشارة الى ما صدر عن ابرز قادة التيار السلفى فى بلادنا الدكتور المثير للجدل عبد الحى يوسف الذى هاجم الامارات ومن خلال قناة الجزيرة – ولهذا دلالته الواضحة – وادناه ماتناقلته الوسائط عن الموضوع ، يقول الخبر :

اتهم الشيخ عبد الحى يوسف دولة الإمارات العربية المتحدة بلعب دور وصفه بالكبير في السودان هذه الأيام وأردف”أصابع الإمارات ظاهرة في محاربة الدعوة وتجفيف منابعها”.

وجاء حديث الرجل فى سياق شكواه من ايقاف بعض قنواته والهجوم الذى يواجهه الرجل من قطاع عريض فى الداخل السودانى ورأيهم انه احد المتآمرين مع النظام البائد حتى آخر لحظة وانه بمواقفه هذه يعتبر ضد الثورة واعتبر هو ان ذلك جزء من تدخل الأمارات فى الشأن السودانى وسيطرتها على بعض المفاصل فيه ، وبغض النظر عن تقييمنا لعبد الحى فان كلامه فى هذه اللحظة يعتبر رسالة الى الأمارات واحد العراقيل فى وجه قرقاش فكيف يتعاطى مع هذه الاجواء الملغومة ياترى؟