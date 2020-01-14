الاربعاء.. استئناف المفاوضات بين الحكومة والحلو بجوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تستأنف يوم غدٍ (الأربعاء) جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في بيان أمس، اكتمال وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار آمون دلدوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الإثنين توطئة لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء 15 يناير 2020م.

يذكر أنَّ وفد الحركة الشعبية المفاوض كان قد طلب من الوساطة رفع الجولة الثانية بغرض إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية، على خلفية تعثر وجمود المفاوضات بسبب الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير، على حد تعبير البيان.

جريدة التيار