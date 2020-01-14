- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تستأنف يوم غدٍ (الأربعاء) جولة المفاوضات بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وأعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال في بيان أمس، اكتمال وصول فريقها المفاوض بقيادة الرفيق عمار آمون دلدوم إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الإثنين توطئة لاستئناف المفاوضات غداً الأربعاء 15 يناير 2020م.
يذكر أنَّ وفد الحركة الشعبية المفاوض كان قد طلب من الوساطة رفع الجولة الثانية بغرض إجراء مشاورات واسعة مع المؤسسات القاعدية، على خلفية تعثر وجمود المفاوضات بسبب الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير، على حد تعبير البيان.
جريدة التيار
كانت هذه تفاصيل خبر الاربعاء.. استئناف المفاوضات بين الحكومة والحلو بجوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.