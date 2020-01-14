استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة حتى الجمعة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار درجات الحرارة العظمى والصغرى في الإرتفاع التدريجي، بمعظم أجزاء البلاد مع احتمال تأثر مناطق جنوب سلسلة جبال البحر الأحمر وبعض مناطق الشمال بالغبار المثار خلال ساعات النهار.
وأشار تقرير الهيئة عن حالة الطقس للفترة من 14-18 يناير الحالي، توالي الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى في معظم أجزاء البلاد حتى اليوم الثالث من التوقع والموافق للجمعة القادمة (17 يناير)، بينما تبدأ في الإنخفاض تدريجيا من اليوم الرابع (السبت 18 يناير) وحتى نهاية الفترة.
وتوقع التقرير أن تسود رياح شمالية إلى شمالية غربية جافة، خفيفة إلى متوسطة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة في الأجزاء الشمالية والغربية.
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